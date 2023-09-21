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Италия

Сегодня, 23:14

Моуринью заявил, что Саншеш всегда подвержен риску травмы

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью высказался о травмах полузащитника Ренату Саншеша.

«К сожалению, это Саншеш, он всегда подвержен риску травмы, и это трудно понять. «Бавария» не смогла этого понять, «ПСЖ» тоже, и теперь мы тоже пытаемся с этим разобраться. Он отличный игрок, ему нужно играть — у него было три дня отдыха, и сегодня он чувствовал себя более чем готовым сыграть еще 45 минут. Однако он почувствовал какой-то дискомфорт», — приводит слова Моуринью Roma Press.

26-летний полузащитник получил повреждение мышцы бедра на 28-1 минуте матча с «Шерифом» в Лиге Европы (2:1).

Саншеш выступает за «Рому» с августа 2023 года. Всего за итальянский клуб он провел три матча и забил один мяч.

Источник: https://romapress.net/mourinho-after-roma-2-1-sheriff-an-important-deserved-victory/
Ренату Саншеш
Футбол
Лига Европы УЕФА
Жозе Моуринью
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