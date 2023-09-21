Моуринью заявил, что Саншеш всегда подвержен риску травмы

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью высказался о травмах полузащитника Ренату Саншеша.

«К сожалению, это Саншеш, он всегда подвержен риску травмы, и это трудно понять. «Бавария» не смогла этого понять, «ПСЖ» тоже, и теперь мы тоже пытаемся с этим разобраться. Он отличный игрок, ему нужно играть — у него было три дня отдыха, и сегодня он чувствовал себя более чем готовым сыграть еще 45 минут. Однако он почувствовал какой-то дискомфорт», — приводит слова Моуринью Roma Press.

26-летний полузащитник получил повреждение мышцы бедра на 28-1 минуте матча с «Шерифом» в Лиге Европы (2:1).

Саншеш выступает за «Рому» с августа 2023 года. Всего за итальянский клуб он провел три матча и забил один мяч.