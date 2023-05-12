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Италия

Сегодня, 18:31

«МЮ» готов предложить Мин Джэ контракт с большим окладом

Виктория Кравченко
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Защитник «Наполи» Ким Мин Джэ этим летом может стать игроком «Манчестер Юнайтед», сообщает Foot Mercato.

По данным источника, англичане приступили к переговорам с «Наполи» по поводу трансфера 26-летнего игрока. «МЮ» уже предложил Ми Джэ договор с очень большим окладом, однако точная сумма не сообщается. В защитнике также заинтересован «Манчестер Сити».

Сообщалось, что «МЮ» готов заплатить 60 миллионов евро за защитника.

В текущем сезонефутбоист провел 42 матча во всех турнирах, забил 2 мяча и отдал 2 голевые передачи.

ФК Манчестер Юнайтед
ФК Наполи
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