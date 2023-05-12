«МЮ» готов предложить Мин Джэ контракт с большим окладом

Защитник «Наполи» Ким Мин Джэ этим летом может стать игроком «Манчестер Юнайтед», сообщает Foot Mercato.

По данным источника, англичане приступили к переговорам с «Наполи» по поводу трансфера 26-летнего игрока. «МЮ» уже предложил Ми Джэ договор с очень большим окладом, однако точная сумма не сообщается. В защитнике также заинтересован «Манчестер Сити».

Сообщалось, что «МЮ» готов заплатить 60 миллионов евро за защитника.