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Италия

Сегодня, 09:38

«МЮ» заинтересован в покупке Эдина Джеко

Виктория Кравченко
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«Манчестер Юнайтед» заинтересован в приобретении форварда «Интера» и капитана Боснии и Герцеговины Эдина Джеко, сообщает Daily Mail.

По данным источника, клуб рассматривает возможную покупку игрока в ближайшее время. Ранее им также интересовалась «Рома».

Джеко выступает за «Интер» с лета 2021 года. Срок действующего контракта 36-летнего боснийца рассчитан до 30 июня 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 4 миллиона евро. В нынешнем сезоне Джеко провел за «Интер» 23 матча, забил 10 голов и сделал 4 результативные передачи.

Эдин Джеко
ФК Интер (Интернационале)
ФК Манчестер Юнайтед
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