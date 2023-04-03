Начало матча «Эмполи» — «Лечче» отложили из-за пожара в раздевалке хозяев

В раздевалке «Эмполи» вспыхнул пожар, из-за которого был отложен старт встречи 28-го тура серии А против «Лечче», сообщает DAZN.

По информации источника, пожарные уже прибыли на место происшествия и ликвидировали последствия инцидента. Встреча должна была стартовать в 19.30 по московскому времени. Ожидается, что теперь она начнется на полчаса позже запланированного.

После 27 матчей «Эмполи» с 28 очками занимает 14-е место в таблице серии А. «Лечче» с 27 очками расположился на 16-й строчке.