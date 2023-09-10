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Италия

Сегодня, 06:02

Наингголан считает, что у «Интера» один из самых сильных составов в серии А

Виктория Кравченко
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Экс-игрок «Интера» Раджа Наингголан рассказал, что думает о предстоящем дерби команды с «Миланом» в матче 4-го тура серии А.

«Вижу «Милан» очень сильным в этом году, но «Интер» снова, как и в прошлом сезоне, будет лучше. У них самый сильный состав, наряду с «Ювентусом». Уверен, что и «Лацио» снова проведет отличный чемпионат», — заявил Наингголан pianetamilan.it.

После трех туров серии А у «Интера» и «Милана» по 9 очков. Команды сыграют друг с другом 16 сентября.

Раджа Наингголан
ФК Интер (Интернационале)
ФК Милан
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Интер 3 3 0 0 8-0 9
2
 Милан 3 3 0 0 8-2 9
3
 Ювентус 3 2 1 0 6-1 7
4
 Лечче 3 2 1 0 6-3 7
5
 Аталанта 3 2 0 1 6-2 6
6
 Наполи 3 2 0 1 6-3 6
7
 Верона 3 2 0 1 4-4 6
8
 Фиорентина 3 1 1 1 6-7 4
9
 Фрозиноне 3 1 1 1 3-4 4
10
 Болонья 3 1 1 1 3-4 4
11
 Торино 3 1 1 1 2-4 4
12
 Дженоа 3 1 0 2 2-5 3
13
 Сассуоло 3 1 0 2 3-5 3
14
 Монца 3 1 0 2 2-5 3
15
 Лацио 3 1 0 2 3-4 3
16
 Салернитана 3 0 2 1 3-5 2
17
 Удинезе 3 0 2 1 1-4 2
18
 Рома 3 0 1 2 4-6 1
19
 Кальяри 3 0 1 2 1-4 1
20
 Эмполи 3 0 0 3 0-5 0
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35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
16.09 16:00
Ювентус – Лацио
 - : -
16.09 19:00
Интер – Милан
 - : -
16.09 21:45
Дженоа – Наполи
 - : -
17.09 13:30
Кальяри – Удинезе
 - : -
17.09 16:00
Фрозиноне – Сассуоло
 - : -
17.09 16:00
Монца – Лечче
 - : -
17.09 19:00
Фиорентина – Аталанта
 - : -
17.09 21:45
Рома – Эмполи
 - : -
18.09 19:30
Салернитана – Торино
 - : -
18.09 21:45
Верона – Болонья
 - : -
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