Нападающий Брекало перешел в «Фиорентину» из «Вольфсбурга»

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Нападающий Йосип Брекало официально перешел в «Фиорентину» из «Вольфсбурга», сообщает сайт итальянской командой.
С игроком подписано соглашение до лета 2026 года. Ранее сообщалось, что его зарплата в новой команде составит 1,6 миллиона евро в год.
Брекало перешел в итальянскую команду бесплатно, на «Вольфсбург» получит 10 процентов от суммы следующей продажи нападающего.
В этом сезоне он провел в бундеслиге только 6 матчей, в которых отметился 1 голевой передачей.
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Основные источники исследования