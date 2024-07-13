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Иммобиле подтвердил уход из «Лацио»: «Никто в этом не виноват»

Руслан Минаев
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Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле подтвердил уход из римского клуба. Форвард подпишет контракт с «Бешикташем».

«Эти восемь лет были великолепными. Исключительный путь, но как у любой истории, у нее есть начало и конец. Болельщики были просто фантастическими, они мне дали все.

Сожалею ли я? Нет, решение было сделано в спокойной обстановке. Последние полтора года были не самыми легкими, и я считаю правильным [уход из клуба сейчас]. Никто в этом не виноват.

Самое главное - сохранять спокойствие в принятии подобных решений. Мне очень жаль, ведь в Риме моя семья приобрела стабильность. Когда «Бешикташ» сделал предложение, я поговорил с женой и президентом клуба.

Я покидаю «Лацио» с замечательным тренером, мне очень нравится подход Марко Барони. Это команда будет очень молода и голодна. Я буду болеть за них из Турции», — цитирует игрока Football Italia со ссылкой на Sky Sports Italia.

Иммобиле выступал за «Лацио» с 2016 года. Вместе с командой он становился обладателем Кубка Италии и дважды — обладателем Суперкубка страны. На счету форварда 207 голов и 54 результативные передачи в 340 матчах за римлян.

Чиро Иммобиле
ФК Бешикташ
ФК Лацио
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