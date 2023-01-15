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Сегодня, 10:06

Лаутаро Мартинес о Суперкубке против «Милана»: «Надеемся вернуть трофей нашим болельщикам»

Лаутаро Мартинес поделился ожиданиями от финала Суперкубка Италии против «Милана»
Руслан Минаев
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Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес поделился ожиданиями от предстоящего финала Суперкубка Италии против «Милана».

«Это будет дерби и финал, на кону титул. Нам нужно отдохнуть, а уже завтра мы вылетаем в Саудовскую Аравию и надеемся вернуть трофей нашим болельщиков», — цитирует игрока Football Italia.

«Милан» и «Интер» сыграют в городе Эт-Таиф (Саудовская Аравия) 18 января. Начало — в 22.00 мск.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
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  • Metaratings.ru
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  • Legalbet.ru
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24%

1.93

обе забьют - да

22%

1.65
Футбол
ФК Интер (Интернационале)
ФК Милан
Лаутаро Мартинес
0
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