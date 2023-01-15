Лаутаро Мартинес о Суперкубке против «Милана»: «Надеемся вернуть трофей нашим болельщикам»

Сегодня, 10:06
Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес поделился ожиданиями от предстоящего финала Суперкубка Италии против «Милана».
«Это будет дерби и финал, на кону титул. Нам нужно отдохнуть, а уже завтра мы вылетаем в Саудовскую Аравию и надеемся вернуть трофей нашим болельщиков», — цитирует игрока Football Italia.
«Милан» и «Интер» сыграют в городе Эт-Таиф (Саудовская Аравия) 18 января. Начало — в 22.00 мск.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования