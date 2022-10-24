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Италия

Сегодня, 19:26

Нападающий «Интера» Мартинес: «Мы не сможем стать чемпионами в этом сезоне»

Мария Гусева
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Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес оценил шансы клуба на победу в чемпионате Италии.

«Мы уже потеряли очень много очков, поэтому не сможем стать чемпионами в этом сезоне. Сейчас нам необходимо набирать форму», — цитирует Goal Мартинеса.

После 11 туров «Интер» набрал 21 очко и занимает 7-е место в турнирной таблице серии А. Лидирует в таблице «Наполи», у которого 29 очков.

В следующем туре «Интер» сыграет против «Сампдории». Встреча пройдет 29 октября и начнется в 21.45 по московскому времени.

Футбол
ФК Интер (Интернационале)
Лаутаро Мартинес
серия А
1
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