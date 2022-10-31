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Италия

Сегодня, 16:09

Лукаку получил новую травму в матче против «Сампдории»

Иван Шитик
Корреспондент
Ромелу Лукаку.
Фото Reuters
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Нападающий «Интера» и сборной Бельгии Ромелу Лукаку получил новую травму, сообщает пресс-служба миланского клуба.

Футболист получил повреждение подколенного сухожилия левой ноги в матче 12-го тура чемпионата Италии против «Сампдории» (3:0). Сроки восстановления будут определены в результате нового медосмотра через несколько дней.

29-летний бельгиец в нынешнем сезоне пропустил около двух месяцев из-за травмы, на минувшей неделе он вернулся в общую группу и успел провести два матча.

Сборная Бельгии выступит на групповом этапе ЧМ-2022, где ее соперниками будут команды Канады, Хорватии и Марокко.

Ромелу Лукаку
Сборная Бельгии по футболу
ФК Интер (Интернационале)
ФК Сампдория
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