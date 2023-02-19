0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Серия A
Серия B
Кубок
Суперкубок
Видео
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 15:46

Лукаку посвятил гол в ворота «Удинезе» Атсу, погибшему под завалами в Турции

Руслан Минаев
Telegram Дзен

Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку посвятил гол в ворота «Удинезе» в чемпионате Италии полузащитнику «Хатайспора» Кристиану Атсу, погибшему под завалами после землетрясения в Турции.

В соцсети Лукаку написал: «Люблю тебя, брат».

Атсу и Лукаку были одноклубниками в «Эвертоне» в сезоне-2014/15.

Ромелу Лукаку и Кристиан Атсу. Фото Соцсети Ромелу Лукаку., Соцсети
Ромелу Лукаку и Кристиан Атсу.
Соцсети Ромелу Лукаку., Фото Соцсети

Атсу выступал в составе «Челси», «Порту», «Эвертона» и «Ньюкасла». В составе сборной Ганы он провел 60 матчей и забил 10 голов. В 2015-м полузащитник вместе с национальной командой вышел в финал Кубка африканских наций и был признан лучшим игроком турнира.

Ромелу Лукаку
ФК Интер (Интернационале)
Кристиан Атсу
0
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Плющенко раскритиковал российское судейство и пригрозил переходом спортсменов в другие страны
«Русский есть русский». Польский мотогонщик требует выгнать из страны коллегу, больного раком
Блинкен предупредил Китай о последствиях в случае помощи России в СВО
Песков назвал слова Нуланд о Крыме подтверждением глубины разногласий РФ и США
«РИА Новости»: бойцам ВСУ запретили брать еду у жителей Черниговской области
Немцы указали на безграмотность Бербок после слов про поворот Москвы на 360 градусов
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Смородская: «Торино» сильно ошибется, если откажется выкупать Миранчука»

«Аталанта» на своем поле проиграла «Лечче»