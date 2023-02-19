Лукаку посвятил гол в ворота «Удинезе» Атсу, погибшему под завалами в Турции

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Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку посвятил гол в ворота «Удинезе» в чемпионате Италии полузащитнику «Хатайспора» Кристиану Атсу, погибшему под завалами после землетрясения в Турции.
В соцсети Лукаку написал: «Люблю тебя, брат».
Атсу и Лукаку были одноклубниками в «Эвертоне» в сезоне-2014/15.
Атсу выступал в составе «Челси», «Порту», «Эвертона» и «Ньюкасла». В составе сборной Ганы он провел 60 матчей и забил 10 голов. В 2015-м полузащитник вместе с национальной командой вышел в финал Кубка африканских наций и был признан лучшим игроком турнира.