Лукаку: «Знал, что если что-то пойдет не так в «Челси», то всегда есть вариант с «Интером»

Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку поделился мнением о своей игре в этом сезоне. Бельгийский форвард арендован «нерадзурри» у «Челси».

«Мне было комфортно в «Челси» в прошлом сезоне. Но я знал, если что-то пойдет не так, у меня все еще есть вариант с «Интером». Когда я вернулся [в Милан], то понял, что именно здесь я и должен быть», — сказал Лукаку в интервью Het Laatste Nieuws.

Аренда форварда в «Интере» завершится в конце сезона. Его контракт с «Челси» действует до лета 2026 года.

В текущем сезоне 30-летний Лукаку провел 33 матча, в которых забил 13 голов и сделал 6 результативных передач.