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Италия

5 сентября, 19:30

Нападающий Леау хочет получить пятикратное увеличение зарплаты по новому контракту с «Миланом»

Иван Шитик
Корреспондент

«Милан» готов предложить новый контракт нападающему Рафаэлю Леау, сообщает Calciomercato.

Однако 23-летний португалец ждет серьезной прибавки к зарплате. По действующему контракту он получает 1,5 миллиона евро в год, а по новому хочет получать 7,5 миллиона.

В минувшем сезоне Леау сыграл 42 матча во всех турнирах, записав на свой счет 14 голов и 12 результативных передач.

В нынешнем сезоне серии А форвард забил 3 гола и сделал 2 голевых передачи в 5 матчах. Его нынешний контракт рассчитан до 2024 года.

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