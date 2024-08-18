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Сегодня, 04:26

Мората — о ничьей с «Торино»: «Если бы было еще пять минут, «Милан» бы выиграл»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Нападающий «Милана» Альваро Мората прокомментировал ничью с «Торино» (2:2) в матче 1-го тура чемпионата Италии-2024/25.

«Это не лучший дебют, потому что мы не выиграли. Команда была практически мертва, а мы все равно переломили ситуацию. Если бы было еще пять минут, «Милан» бы выиграл. Однако мы должны вернуться к работе и изменить наш менталитет, потому что нам нужно побеждать дома», — приводит слова Мораты Football Italia.

В следующем матче «Милан» сыграет в гостях с «Пармой» 24 августа, а «Торино» 25 августа примет «Аталанту».

Игрок &laquo;Валенсии&raquo; Кристиан Москера в&nbsp;борьбе с&nbsp;футболистом &laquo;Барселоны&raquo; Рафиньей. «Барселона» и «Ливерпуль» выиграли с новыми тренерами, Оздоев и Чалов отличились за ПАОК, во Франции — жуткая травма

Источник: Football Italia
Альваро Мората
ФК Милан
ФК Торино
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