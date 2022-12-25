Нападающий «Милана» Леау назвал самых сложных для себя защитников

Нападающий «Милана» и сборной Португалии Рафеэл Леау назвал самых сложных защитников, против которых ему приходилось играть.

«Вообще, против каждого защитника играть нелегко. Каждый из них является профессионалом своего дела и растет с каждым днем. Но, если кого-то выделить — Пепе и Тиагу Силва. Невероятные футболисты», — приводит слова Леау pianetamilan.it.

23-летний португалец выступает за «Милан» с августа 2019 года, в нынешнем сезоне он забил 9 голов и сделал 10 результативных передач в 31 матче за команду во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что Леау подтвердил, что готов подписать новый контракт с итальянским клубом.