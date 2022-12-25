Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Серия A
Серия B
Кубок
Суперкубок
Видео
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 08:25

Нападающий «Милана» Леау назвал самых сложных для себя защитников

Виталий Косик
Корреспондент
Telegram Дзен

Нападающий «Милана» и сборной Португалии Рафеэл Леау назвал самых сложных защитников, против которых ему приходилось играть.

«Вообще, против каждого защитника играть нелегко. Каждый из них является профессионалом своего дела и растет с каждым днем. Но, если кого-то выделить — Пепе и Тиагу Силва. Невероятные футболисты», — приводит слова Леау pianetamilan.it.

23-летний португалец выступает за «Милан» с августа 2019 года, в нынешнем сезоне он забил 9 голов и сделал 10 результативных передач в 31 матче за команду во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что Леау подтвердил, что готов подписать новый контракт с итальянским клубом.

Пепе Феррейра (Пепе)
Тиагу Силва
ФК Милан
0
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Европа или Азия? Исполком РФС будет выбирать из двух зол
«Черная десятка» антиспортивных героев 2022 года. Что они натворили?
Ведущий Fox News Карлсон назвал ложью года обвинения в адрес России в подрывах Nord Stream
Терапевт предупредила о риске возникновения проблем с сердцем из-за гриппа
Die Welt: Германия может стать зависимой от Катара из-за отказа от газа из России
Зачем Россия усиливает экологическую безопасность Севморпути: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Вратарь «Лацио» российского происхождения поделился впечатлениями от работы с Сарри

«Фиорентина» может купить форварда «Аталанты» Бога