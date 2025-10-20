Видео
20 октября, 01:20

Леау — после победы над «Фиорентиной»: «Мы знали, что это будет трудный матч»

Павел Лопатко

Нападающий «Милана» Рафаэл Леау прокомментировал победу над «Фиорентиной» (2:1) в домашнем матче 7-го тура Cерии А. В этой игре 26-летний португалец забил оба гола своей команды.

«Мы знали, что это будет трудный матч, несмотря на то, что «Фиорентина» переживает тяжелые времена, поскольку у них есть такие качественные игроки, как Мойзе Кин, которые могут навредить нам. Мы работали как команда, это было сложно, и мы не создали много моментов, но как только мы сдвинулись с мертвой точки, команда возродилась.

Я посвящаю голы моей семье, моим товарищам по команде, которые помогали мне и поддерживали хорошее настроение в раздевалке. Мы должны продолжать в том же духе, как коллективно, так и индивидуально, поскольку в этом сезоне мы можем добиться больших успехов», — цитирует футболиста DAZN.

Нападающий &laquo;Реала&raquo; Килиан Мбаппе (справа) в&nbsp;матче против &laquo;Хетафе&raquo;.Мбаппе продолжает штамповать голы, Рафаэл Леау сделал «Милан» лидером, «Реал Сосьедад» с Захаряном спасся в концовке

«Милан» (16 очков) после матча с «Фиорентиной» возглавил таблицу Серии А, обойдя «Интер» (15), «Наполи» (15) и «Рому» (15).

