Леау: «Сегодня я чувствую, что являюсь ценным ресурсом для «Милана»

Нападающий «Милана» Рафаэл Леау рассказал, как чувствует себя в клубе.

«Когда «Милан» связался со мной, это была радость. Я не мог сказать нет. Но переходить в новый клуб непросто. Я чувствовал, что не могу справиться с давлением. Я не мог упустить возможность доказать, чего я стою, клуб не собирался меня продавать. Он верил в меня. Это доверие помогло мне расти и совершенствоваться. Сегодня я чувствую, что являюсь ценным ресурсом для клуба, на поле я могу помочь своим товарищам по команде», — цитирует GIFN Леау.

23-летний португалец перешел в «Милан» в 2019 году. Срок его действующего контракта рассчитан до 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 70 миллионов евро.

В текущем сезоне Леау провел за «Милан» 9 матчей, забил 4 гола и отдал 7 результативных передач.