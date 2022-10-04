Леау: «Сегодня я чувствую, что являюсь ценным ресурсом для «Милана»

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Нападающий «Милана» Рафаэл Леау рассказал, как чувствует себя в клубе.
«Когда «Милан» связался со мной, это была радость. Я не мог сказать нет. Но переходить в новый клуб непросто. Я чувствовал, что не могу справиться с давлением. Я не мог упустить возможность доказать, чего я стою, клуб не собирался меня продавать. Он верил в меня. Это доверие помогло мне расти и совершенствоваться. Сегодня я чувствую, что являюсь ценным ресурсом для клуба, на поле я могу помочь своим товарищам по команде», — цитирует GIFN Леау.
23-летний португалец перешел в «Милан» в 2019 году. Срок его действующего контракта рассчитан до 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 70 миллионов евро.
В текущем сезоне Леау провел за «Милан» 9 матчей, забил 4 гола и отдал 7 результативных передач.
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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
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Основные источники исследования