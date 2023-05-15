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Италия

15 мая, 21:28

Леау: «Моя цель — выиграть Лигу чемпионов и получить «Золотой мяч»

Мария Гусева
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Нападающий «Милана» Рафаэл Леау рассказал о своих целях и планах на будущее.

«С точки зрения футбола моя цель — выиграть Лигу чемпионов и получить «Золотой мяч», — цитирует Football Italia Леау. — Где бы хотел играть в будущем? Английская премьер-лига. Думаю, каждый футболист хотел бы играть в АПЛ, потому что это очень конкурентоспособный чемпионат. Там увлекательный футбол, сильные команды и мировая аудитория. Серия А занимает очень хорошие позиции в футбольном мире, но в будущем я точно должен попробовать свои силы в АПЛ».

Леау выступает за «Милан» с 2019 года. Контракт 23-летнего португальца с клубом рассчитан до июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 80 миллионов евро.

В этом сезоне Леау провел 44 матча во всех турнирах, забил 13 голов и сделал 13 результативных передач.

Футбол
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