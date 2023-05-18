Нападающий «Милана» Ориги может перейти в «Бешикташ» или «Фенербахче»

18 мая, 07:58
Нападающий «Милана» Дивок Ориги может продолжить карьеру в чемпионате Турции, сообщает Calciomercato.
По данным источника, 28-летним бельгийцем интересуются «Бешикташ», «Фенербахче» и «Аланьяспор».
Ранее сообщалось, что итальянский клуб готов продать футболиста летом за 15 миллионов евро.
Ориги перешел в «Милан» на правах свободного агента в июле 2022 года, до этого он выступал за «Ливерпуль». В сезоне-2022/23 форвард забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу в 35 матчах за россонери.
Портал Transfermarkt.com оценивает игрока в 8 миллионов евро.