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Италия

18 мая, 07:58

Нападающий «Милана» Ориги может перейти в «Бешикташ» или «Фенербахче»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Нападающий «Милана» Дивок Ориги может продолжить карьеру в чемпионате Турции, сообщает Calciomercato.

По данным источника, 28-летним бельгийцем интересуются «Бешикташ», «Фенербахче» и «Аланьяспор».

Ранее сообщалось, что итальянский клуб готов продать футболиста летом за 15 миллионов евро.

Ориги перешел в «Милан» на правах свободного агента в июле 2022 года, до этого он выступал за «Ливерпуль». В сезоне-2022/23 форвард забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу в 35 матчах за россонери.

Портал Transfermarkt.com оценивает игрока в 8 миллионов евро.

Дивок Ориги
Футбол
ФК Бешикташ
ФК Милан
ФК Фенербахче
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