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Италия

Сегодня, 13:17

Леау требует от «Милана» рекордную зарплату по новому контракту

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Португальский нападающий «Милана» Рафаэль Леау готов продлить соглашение с итальянским коллективом, если клуб выполнит его условия. По информации Daily Mail, 23-летний футболист запрашивает у «россонери» рекордную зарплату. Леау хочет получать минимум 10 миллионов евро в год.

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Если руководство клуба пойдет навстречу игроку, зарплата футболиста будет самой высокой за всю историю существования клуба.

Действующее соглашение португальца с «Миланом» рассчитано до лета 2024 года.

В текущем сезоне форвард принял участие в 19 матчах за итальянскую команду, забил шесть голов и отдал девять результативных передач.

ФК Милан
серия А
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