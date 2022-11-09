Леау требует от «Милана» рекордную зарплату по новому контракту

Португальский нападающий «Милана» Рафаэль Леау готов продлить соглашение с итальянским коллективом, если клуб выполнит его условия. По информации Daily Mail, 23-летний футболист запрашивает у «россонери» рекордную зарплату. Леау хочет получать минимум 10 миллионов евро в год.

12.11.2022 | Локомотив — Спартак

Если руководство клуба пойдет навстречу игроку, зарплата футболиста будет самой высокой за всю историю существования клуба.

Действующее соглашение португальца с «Миланом» рассчитано до лета 2024 года.

В текущем сезоне форвард принял участие в 19 матчах за итальянскую команду, забил шесть голов и отдал девять результативных передач.