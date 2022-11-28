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Италия

Сегодня, 00:03

Ибрагимович: «Обожаю, когда меня освистывают болельщики «Интера»

Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович рассказал, как относится к критике со стороны болельщиков.

«В каждом дерби болельщики «Интера» обязательно меня освистывают, и мне это очень нравится. В эти моменты я чувствую себя по-настоящему живым, это придает мне сил и лишь помогает показывать лучшую игру. Больше свиста — хуже для соперников. Для меня это куда приятнее, чем аплодисменты в мой адрес», — цитирует форварда La Gazzetta dello Sport.

Футболист на данный момент восстанавливается после травмы колена. 41-летний швед должен вернуться в общую группу «Милана» к январю 2023 года.

Златан Ибрагимович
ФК Интер (Интернационале)
ФК Милан
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