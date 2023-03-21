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Ибрагимович: «Уйти из футбола после скудетто было бы слишком легко»

Ибрагимович рассказал, почему не закончил карьеру
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Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович рассказал, почему не закончил карьеру после тяжелой травмы.

«Уйти из футбола после скудетто было бы слишком легко. За последние 14 месяцев я перенес три операции. Был момент, когда ситуация с коленом не улучшалась — я не видел свет в конце тоннеля. Затем, наконец, все становилось лучше и лучше. Думал ли я когда-нибудь о том, чтобы уйти? Никогда. Проблемы дают мне адреналин. Журналисты всегда писали и говорили обо мне, что я не такой как все, слишком эгоистичный. Вы помогали мне и продолжаете это делать. Внутри меня всегда есть желание доказать всем, кто во мне сомневается, что они ошибаются», — приводит слова Ибрагимовича журналист Альфредо Педулла.

41-летний форвард выбыл из строя в мае прошлого года. С того момента он не выходил на поле почти год. Ибрагимович впервые сыграл в этом сезоне в матче 24-го тура серии А против «Аталанты» (2:0), который состоялся 26 февраля.

Златан Ибрагимович
Футбол
ФК Милан
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