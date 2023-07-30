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Италия

Сегодня, 12:04

Нападающий «Наполи» Лосано может этим летом покинуть команду

Виктория Кравченко
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Нападающий «Наполи» Ирвинг Лосано может этим летом покинуть команду, сообщает Football-Italia.

Клуб намерен продать футболиста в это трансферное окно, чтобы он следующим летом не покинул «Наполи» бесплатно. Срок трудового соглашения между Лосано и итальянским клубом рассчитан до конца июня 2024 года.

Сообщалось, что форвардом интересовался «Лос-Анджелес». Форвард выступает за «Наполи» с 2019 года.

В прошлом сезоне серии А Лосано провел 32 матча, отметившись тремя забитыми мячами и тремя голевыми передачами.

Ирвинг Лосано
ФК Наполи
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