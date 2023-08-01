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Италия

Сегодня, 08:36

Нападающий «Наполи» Лосано может перейти в «Лос-Анджелес»

Виталий Косик
Корреспондент
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«Лос-Анджелес» работает над трансфером вингера «Наполи» Ирвина Лосано, сообщает Wdeportes.

По информации источника, форвард не против переехать в МЛС, где ему предлагают четырехлетний контракт с повышением зарплаты.

На игрока также претендуют «Лидс», «Эвертон» и клубы Саудовской Аравии.

28-летний Лосано выступает за «Наполи» с августа 2019 года. Его действующее соглашение рассчитано до лета 2024 года.

В сезоне-2022/23 он сыграл за неаполитанский клуб 41 матч, забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 25 миллионов евро.

Ирвинг Лосано
Футбол
ФК Наполи
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