Нападающий «Наполи» Лосано может перейти в «Лос-Анджелес»

«Лос-Анджелес» работает над трансфером вингера «Наполи» Ирвина Лосано, сообщает Wdeportes.

По информации источника, форвард не против переехать в МЛС, где ему предлагают четырехлетний контракт с повышением зарплаты.

На игрока также претендуют «Лидс», «Эвертон» и клубы Саудовской Аравии.

28-летний Лосано выступает за «Наполи» с августа 2019 года. Его действующее соглашение рассчитано до лета 2024 года.

В сезоне-2022/23 он сыграл за неаполитанский клуб 41 матч, забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 25 миллионов евро.