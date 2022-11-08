Лосано: «Каждый игрок «Наполи» внес вклад в победу над «Эмполи»

Нападающий «Наполи» Ирвинг Лосано поделился эмоциями от победы над «Эмполи» (2:0) в матче 14-го тура чемпионата Италии. Форвард реализовал пенальти в этой встрече.

«Я хотел пробить этот пенальти, все меня поддержали. Я реализовал его и был доволен. Каждый игрок «Наполи» внес вклад в эту победу, мы хорошо поработали. Будем совершенствоваться каждый день», — цитирует DAZN Лосано.

«Наполи» лидирует в турнирной таблице серии А, набрав 38 очков в 14 матчах. «Эмполи» располагается на 14-й строчке — 14 очков.

В следующем туре неаполитанцы сыграют против «Удинезе» 12 ноября, «Эмполи» встретится с «Кремонезе» на день раньше.