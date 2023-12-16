Политано — о матче с «Кальяри»: «Наполи» было важно вернуться к победам дома»

Нападающий «Наполи» Маттео Политано прокомментировал победу команды в матче 16-го тура серии А с «Кальяри» (2:1).

«Эта победа много значит для нас, и „Наполи“ было важно вернуться к победам дома. Нам пришлось попотеть до самого конца, ведь „Кальяри“ доставил нам немало проблем. Осимхен важный игрок для нас, он хотел вернуться на поле. Мы рады за него, но прежде всего рады победе. Вальтер Маццарри попытался привнести в игру необходимый энтузиазм, которого нам не хватало. Мы потихоньку восстанавливаем позиции, будем продолжать играть и бороться за скудетто», — приводит слова Политано Football Italia.

«Наполи» (27 очков) занимает четвертое место в турнирной таблице серии А. 23 декабря команда на выезде сыграет с «Ромой».