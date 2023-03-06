Осимхен: «Я упорно работаю ради того, чтобы сбылась моя мечта поиграть в АПЛ»

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен рассказал о своем желании попробовать силы в чемпионате Англии.

«Я упорно тружусь, чтобы однажды сбылась моя мечтал поиграть в английской премьер-лиге. Это длительный процесс, поэтому я хочу сохранять нынешнюю форму как можно дольше. Чемпионат Италии входит в пятерку лучших лиг мира, я прекрасно чувствую себя здесь», — приводит журналист Фабрицио Романо слова Осимхена.

24-летний нигериец выступает за «Наполи» с сентября 2020 года, в сезоне-2022/23 он забил 21 гол и сделал 4 результативных передачи в 26 матчах за команду во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость форварда в 70 миллионов евро.

В зимнее трансферное окно появлялась информация об интересе к футболисту со стороны «Челси» и «Манчестер Юнайтед».