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Сегодня, 22:23

Нападающий «Наполи» Осимхен выступил с заявлением по поводу конфликта с клубом

Осимхен заявил, что его любовь к «Наполи» непоколебима
Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Виктор Осимхен.
Фото Reuters
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Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен выступил с заявлением по поводу конфликта с клубом.

«Переезд в Неаполь в 2020 году был прекрасным решением для меня. Жители Неаполя проявили ко мне так много любви и доброты, я никому не позволю встать между нами. Страсть неаполитанцев разжигает во мне желание играть от всего сердца и души, моя любовь к «Наполи» непоколебима, я с гордостью ношу форму команды.
Обвинения в адрес жителей Неаполя — это неправда. У меня много друзей-неаполитанцев, которые стали частью моей семьи и повседневной жизни. Я ценю нигерийцев и всех остальных за поддержку. Спасибо вам большое, я очень благодарен. Давайте продолжим поддерживать единство, уважение и понимание. Вперед, «Наполи», — написал Осимхен у себя в соцсетях.

27 сентября стало известно, что Осимхен был возмущен видео, опубликованным в официальном аккаунте «Наполи» в TikTok. В ролике высмеивалось то, что игрок выпрашивает пенальти, а затем не реализует его.

Футболист удалил все фотографии в форме команды, также сообщалось, что он может подать в суд на клуб.

Виктор Осимхен. Осимхен готов судиться с «Наполи» из-за видео в TikTok. Что вообще происходит с бомбардиром чемпиона серии А?

Виктор Осимхен
Футбол
ФК Наполи
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