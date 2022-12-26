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Италия

Сегодня, 06:58

Нападающий «Наполи» Осимхен заявил, что не собирается покидать клуб в ближайшее время

Иван Торопцев
Корреспондент
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Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен заявил, что не собирается покидать клуб в ближайшее время.

В конце ноября сообщалось, что 23-летний нигериец является одной из главных трансферных целей «Манчестер Юнайтед».

«Я играю в одном из лучших клубов Европы и хочу побеждать вместе с ним. Я хочу выиграть какой-нибудь важный трофей в Италии. Тяжело представить, что есть какая-то команда лучше, чем «Наполи». Я сфокусирован исключительно на нынешнем сезоне, потому что мы еще ничего не добились. Нужно выиграть какой-нибудь титул, а дальше — посмотрим», — приводит Il Mattino слова Осимхена.

Осимхен выступает за «Наполи» с сентября 2020 года. В сезоне-2022/23 он забил 10 голов и сделал 3 результативных передачи в 14 матчах за неаполитанцев.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость форварда в 70 миллионов евро.

Виктор Осимхен
Футбол
ФК Наполи
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