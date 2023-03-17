Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен ответил на вопрос, кого из форвардов считает своим кумиром.

«Дидье Дрогба — мой кумир. В детстве любил смотреть, как он играет. То, как он играл и что он делал как человек — невероятно. Равняюсь на него. Всегда хотел походить на него. Рад, что теперь добился успеха в турнире, где он оставил большой след», — приводит слова Осимхена Sport1.de.

В 1/8 финала Лиги чемпионов «Наполи» победил «Айнтрахт» со счетом 5:0 по сумме двух встреч и впервые в истории вышли в четвертьфинал турнира. Жеребьевка ЛЧ пройдет в пятницу, 17 марта. Начало церемонии запланировано на 14.00 мск.

В текущем сезоне 24-летний Осимхен забил 23 гола и отдал 5 результативных передач в 28 матчах за «Наполи» во всех турнирах.