Осимхен — второй самый молодой игрок, отметившийся в восьми матчах серии А подряд после введения трех очков за победу

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен стал вторым самым молодым игроком, который отметился в восьми матчах чемпионата Италии подряд со времен введения трех очков за победу. Форвард забил 8-й гол в возрасте 24 лет и 58 дней.

Нигериец уступает только Роберто Муцци (23 года и 165 дней), который показал такой результат в матчах за «Кальяри» в 1995 году.

В Италии система трех очков за победу заработала в 1994 году.

В этом сезоне Осимхен провел за «Наполи» 25 матчей, забил 21 гол и отдал 4 результативные передачи.