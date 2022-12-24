Нападающий Рафаэл Леау подтвердил, что готов подписать новый контракт с «Миланом»

Нападающий «Милана» Рафаэл Леау подтвердил, что готов подписать новый контракт с итальянским клубом.

«Попробовать свои силы в другой лиге? Обязательно, в будущем... Но сейчас я сосредоточен на «Милане». Это топ-клуб, у меня действующий контракт. И я действительно люблю этот город», — цитирует игрока La Gazzetta dello Sport.

Леау выступает за «Милан» с августа 2019 года, в нынешнем сезоне он забил 9 голов и сделал 10 результативных передач в 31 матче за команду во всех турнирах.

На минувшем ЧМ-2022 форвард забил 2 гола в 5 матчах за сборную Португалии.

Контракт Леау с «Миланом» действует до конца июня 2024 года, портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 23-летнего футболиста в 85 миллионов евро.