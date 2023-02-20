Нападающий «Ромы» Абрахам перенес операцию после травмы глаза

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Нападающий «Ромы» Тэмми Абрахам рассказал, что из-за операции на глаза может пропустить предстоящий матч Лиги Европы «Ромы» с «Зальцбургом».
25-летний англичанин вынужден был покинуть поле на 15-й минуте матча 23-го тура серии А против «Верона» после столкновения с Джанлукой Манчини. В той встрече он получил травму левого нижнего века. После матча он отправился в больницу.
По данным Calciomercato, Абрахам перенес операцию, в ходе которой ему наложили шесть швов на нижнее левое веко. Травм глаза он избежал.
Матч «Ромы» с «Зальцбургом» запланирован на 23 февраля.