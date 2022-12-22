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Италия

Сегодня, 23:28

Абрахам: «Моуринью — отличный тренер, но он сосредоточен на «Роме»

Мария Гусева
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Нападающий «Ромы» Тэмми Абрахам прокомментировал возможное назначение Жозе Моуринью, возглавляющего римский клуб, на пост главного тренера сборной Португалии.

«Моуринью — отличный тренер, его многие хотели бы видеть в команде. Для меня также большая честь, что им интересуется такая сильная национальная команда, как Португалия. Но я уверен, что Моуринью сосредоточен на «Роме». Он всегда старается сделать нас лучше. Мы читали новости об интересе к нему со стороны португальской сборной в социальных сетях, но не обсуждали их», — цитирует Calcio Mercato игрока.

После ЧМ-2022 Фернанду Сантуш покинул пост главного тренера сборной Португалии. Моуринью считается главным претендентом на его замену.

«Рома» занимает 7-е место в турнирной таблице серии А, набрав 27 очков в 15 матчах.

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Сборная Португалии по футболу
ФК Рома
Жозе Моуринью
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