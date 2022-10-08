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Италия

Сегодня, 09:07

Абрахам о возвращении в «Челси»: «Я счастлив в «Роме», но только бог знает будущее»

Абрахам ответил на вопрос о своем возвращении в «Челси»
Руслан Минаев

Нападающий «Ромы» Тэмми Абрахам ответил на вопрос о возможном возвращении в «Челси».

«Я сосредоточен на том, чтобы делать именно то, что делал в прошлом году. Я счастлив здесь. Команда хороша. У нас отличный главный тренер, город, болельщики. Я счастлив здесь, но только бог знает будущее», — цитирует Абрахама Ojb Sport.

Абрахам — воспитанник «Челси». Он перешел в «Рому» летом 2021 года за 40 миллионов евро и подписал контракт до 2026 года.

В этом сезоне на счету 25-летний нападающий провел за римлян 10 матчей, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.

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