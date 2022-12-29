Нападающий «Сампдории» Габбьядини: «Будем доказывать, что мы сильная команда»

Нападающий «Сампдории» Маноло Габбьядини прокомментировал результаты команды в текущем сезоне.

«Давайте проясним, если мы находимся в такой ситуации, то это связано с рядом факторов. Ответственность лежит на каждом из нас. То, что «Салернитане» удалось сделать в прошлом году, должно напомнить нам, что нет ничего невозможного. Нам осталось сыграть максимум 23 игры. Будем доказывать, что мы сильная команда», — цитирует La Gazzetta dello Sport Габбьядини.

В мае 2021 года «Салернитана» вышла в серию А впервые с 1999 года.

«Сампдория» занимает 19-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 6 очков в 15 матчах.