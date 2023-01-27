27 января, 23:11
Нападающий Йосип Брекало объяснил, почему решил перейти в «Фиорентину».
«Я думаю, что Флоренция — самый красивый город в Италии, и приезд сюда — это шаг вперед в моей карьере. «Фиорентина» всегда была моим приоритетом между различными вариантами, которые у меня были в Италии и Испании. Я хочу работать лучше, чем в предыдущие годы, и продолжать совершенствоваться», — приводит Football Italia слова Брекало.
24-летний форвард подпишет контракт с итальянским клубом до 2026 года. Его зарплата в Италии составит 1,6 миллиона евро за сезон.
В этом сезоне он провел только 6 матчей за «Вольфсбург» в бундселиге и отметился одной голевой передачей.
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Основные источники исследования