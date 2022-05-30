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Италия

30 мая 2022, 20:13

Влахович откажется от футболки с 7-м номером. Серб играл под ним первым после ухода Роналду

Влахович не будет выступать под 7-м номером в следующем сезоне
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Нападающий «Ювентуса» Душан Влахович откажется от футболки с 7-м номером.

К такому выводу пришли журналисты Football Italia после того, как 22-летний серб убрал цифру 7 из инициалов DV7 в своей соцсети. Футболист первый, кто играл под этим номером после ухода Криштиану Роналду в 2021 году.

Как предполагает источник, Влахович может взять 9-й номер, под которым он играл в «Фиорентине». Сейчас под этим номером выступает нападающий Альваро Мората.

В текущем сезоне Влахович провел 45 матчей и забил 29 голов.

Альваро Мората
Душан Влахович
Криштиану Роналду
ФК Ювентус
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