Влахович откажется от футболки с 7-м номером. Серб играл под ним первым после ухода Роналду

30 мая 2022, 20:13
Нападающий «Ювентуса» Душан Влахович откажется от футболки с 7-м номером.
К такому выводу пришли журналисты Football Italia после того, как 22-летний серб убрал цифру 7 из инициалов DV7 в своей соцсети. Футболист первый, кто играл под этим номером после ухода Криштиану Роналду в 2021 году.
Как предполагает источник, Влахович может взять 9-й номер, под которым он играл в «Фиорентине». Сейчас под этим номером выступает нападающий Альваро Мората.
В текущем сезоне Влахович провел 45 матчей и забил 29 голов.