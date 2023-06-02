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Италия

Сегодня, 08:24

Кин — о выступлении за «ПСЖ»: «Это было лучшее время в моей карьере»

Мария Гусева
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Нападающий «Ювентуса» Мойзе Кин поделился воспоминаниями о выступлении за «ПСЖ».

«Это было лучшее время в моей карьере, мне там очень нравилось, — цитирует Views.fr Кина. — Я не забуду то, чему я там научился, и отличные времена, которые я там провел. Считаю ли я, что история с ПСЖ еще не закончилась? Я не знаю. Как я уже сказал, я живу день за днем, сосредоточившись на том, чтобы стать одним из лучших нападающих».

Кин выступал за «ПСЖ» в сезоне-2020/21. Всего 23-летний итальянец провел за парижан 41 матч, забил 17 голов и сделал 1 результативную передачу.

В сезоне-2022/23 Кин отметился 8 забитыми мячами в 39 играх.

Мойзе Кин
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Ювентус
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