Нападающий «Ювентуса» Влахович получил травму на тренировке

Нападающий «Ювентуса» Душан Влахович травмировался на тренировке, сообщает Football Italia.

По данным источника, 23-летний серб получил растяжение связок лодыжки и пропустит ответный матч 1/2 финала Кубка Италии против «Интера».

В сезоне-2022/23 Влахович провел за команду 35 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и сделал 4 результативные передачи.

Ответный матч 1/2 финала Кубка Италии «Интер» — «Ювентус» пройдет 26 апреля в Милане. Начало встречи — 22.00 мск. Первая встреча завершилась вничью (1:1).