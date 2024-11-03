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Сегодня, 16:11

«Аталанта» прервала 9-матчевую беспроигрышную серию «Наполи» в чемпионате Италии

Алина Савинова
Амир Рахмани и Адемола Лукман.
Фото Global Look Press
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«Наполи» уступил «Аталанте» в домашнем матче 11-го тура чемпионата Италии — 0:3.

Нападающий гостей Адемола Лукман оформил дубль в этой встрече — он отличился на 10-й и 31-й минутах. В обоих эпизодах ему ассистировал Шарль де Кетеларе. Окончательный счет в игре установил Матео Ретеги в добавленное время.

«Наполи» прервал свою беспроигрышную серию в чемпионате Италии — команда не уступала на протяжении 9 матчей после поражения от «Вероны» (0:3) в 1-м туре.

Неаполитанцы с 25 очками лидируют в турнирной таблице серии А. «Аталанта» набрала 22 балла и поднялась на вторую позицию. На счету клуба из Бергамо ни одного поражения в восьми последних играх во всех турнирах.

Италия. Серия А. 11-й тур
03 нояб, 14:30. Diego Armando Maradona (Неаполь)
Наполи
0:3
Аталанта

Футбол
ФК Аталанта
ФК Наполи
Серия А

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