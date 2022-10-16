Голевая передача Хвичи помогла «Наполи» обыграть «Болонью»

«Наполи» обыграл «Болонью» в матче 10-го тура серии А. Встреча завершилась со счетом 3:2.

Первый гол в матче забил игрок «Болоньи» Джошуа Зиркзе на 41-й минуте. Через 4 минуты «Наполи» сравнял счет, голом отметился Гильерме Жуан Жезус.

Затем на 49-й минуте Ирвинг Лосано вывел хозяев вперед. Через 2 минуты «Болонья» сравняла счет, забил Муса Барроу.

Итоговый счет на 69-й минуте установил Виктор Осимхен. Экс-игрок казанского «Рубина» Хвича Кварацхелия отдал голевую передачу.

«Наполи» набрал 26 очков и лидирует в турнирной таблице серии А. Команда выиграла шестой матч подряд.

«Болонья» занимает 17-е место, имея на счету 7 очков.