Голевая передача Хвичи помогла «Наполи» обыграть «Болонью»

Сегодня, 20:54
«Наполи» обыграл «Болонью» в матче 10-го тура серии А. Встреча завершилась со счетом 3:2.
Первый гол в матче забил игрок «Болоньи» Джошуа Зиркзе на 41-й минуте. Через 4 минуты «Наполи» сравнял счет, голом отметился Гильерме Жуан Жезус.
Затем на 49-й минуте Ирвинг Лосано вывел хозяев вперед. Через 2 минуты «Болонья» сравняла счет, забил Муса Барроу.
Итоговый счет на 69-й минуте установил Виктор Осимхен. Экс-игрок казанского «Рубина» Хвича Кварацхелия отдал голевую передачу.
«Наполи» набрал 26 очков и лидирует в турнирной таблице серии А. Команда выиграла шестой матч подряд.
«Болонья» занимает 17-е место, имея на счету 7 очков.