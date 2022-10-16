Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Серия A
Серия B
Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 20:54

Голевая передача Хвичи помогла «Наполи» обыграть «Болонью»

Анна Горшкова
Корреспондент
«Наполи» — «Болонья» — 3:2.
Фото AFP

«Наполи» обыграл «Болонью» в матче 10-го тура серии А. Встреча завершилась со счетом 3:2.

Первый гол в матче забил игрок «Болоньи» Джошуа Зиркзе на 41-й минуте. Через 4 минуты «Наполи» сравнял счет, голом отметился Гильерме Жуан Жезус.

Затем на 49-й минуте Ирвинг Лосано вывел хозяев вперед. Через 2 минуты «Болонья» сравняла счет, забил Муса Барроу.

Итоговый счет на 69-й минуте установил Виктор Осимхен. Экс-игрок казанского «Рубина» Хвича Кварацхелия отдал голевую передачу.

«Наполи» набрал 26 очков и лидирует в турнирной таблице серии А. Команда выиграла шестой матч подряд.

«Болонья» занимает 17-е место, имея на счету 7 очков.

Италия. Серия А. 10-й тур
16 окт, 19:00. Diego Armando Maradona (Неаполь)
Наполи
3:2
Болонья
Хвича Кварацхелия
Футбол
ФК Болонья
ФК Наполи
2
3
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Холанн? Какой Холанн? «Ливерпуль» остановил норвежца и прибил «Манчестер Сити»
Анчелотти отправил Хави на переэкзаменовку. «Реал» растоптал «Барсу» в класико
Захарова высмеяла заявление Киева о желании князя Владимира вступить в ЕС в 988 году
Журналистка США заявила, что Запад на самом деле не желает победы Украины
Тело 14-летнего подростка обнаружено на востоке Москвы
Каким будет возрождение освобожденных территорий: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Чемпионат Италии: «Торино» уступил «Ювентусу», «Наполи» — «Болонья» и другие матчи 10-го тура