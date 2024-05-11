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Сегодня, 20:52

«Наполи» потерпел домашнее поражение от «Болоньи» в матче серии А

Маттео Политано (слева) и Виктор Кристиансен в матче «Наполи» — «Болонья».
Фото Global Look Press
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«Наполи» уступил «Болонье» в домашнем матче 36-го тура чемпионата Италии — 0:2.

Авторами забитых мячей в прошедшей встрече стали Дан Ндой, отличившийся на 9-й минуте, и Штефан Пош (12).

На 21-й минуте нападающий неаполитанцев Маттео Политано не реализовал 11-метровый удар.

«Болонья» набрала 67 очков и поднялась на третье место в турнирной таблице серии А. «Наполи» идет 8-м (51).

17 мая «Наполи» проведет выездную встречу с «Фиорентиной», а «Болонья» тремя днями позже сыграет дома против «Ювентуса»

Италия. Серия А. 36-й тур
11 мая, 19:00. Diego Armando Maradona (Неаполь)
Наполи
0:2
Болонья

Футбол
ФК Болонья
ФК Наполи
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