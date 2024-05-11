«Наполи» потерпел домашнее поражение от «Болоньи» в матче серии А

«Наполи» уступил «Болонье» в домашнем матче 36-го тура чемпионата Италии — 0:2.

Авторами забитых мячей в прошедшей встрече стали Дан Ндой, отличившийся на 9-й минуте, и Штефан Пош (12).

На 21-й минуте нападающий неаполитанцев Маттео Политано не реализовал 11-метровый удар.

«Болонья» набрала 67 очков и поднялась на третье место в турнирной таблице серии А. «Наполи» идет 8-м (51).

17 мая «Наполи» проведет выездную встречу с «Фиорентиной», а «Болонья» тремя днями позже сыграет дома против «Ювентуса»