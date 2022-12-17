«Наполи» договорился о трансфере защитника «Сампдории»

«Наполи» договорился о трансфере защитника «Сампдории» Бартоша Берешиньски, сообщает журналист Николо Скира.

Неаполитанский клуб возьмет игрока зимой в аренду с опцией выкупа летом. В обратном направлении проследует защитник Алессандро Дзаноли.

30-летний Берешиньски в нынешнем сезоне провел 14 матчей в серии А. Также в составе сборной Польши он выступал на ЧМ-2022 и сыграл 4 матча.

22-летний Дзаноли выходил на замену в 1 матче чемпионата Италии и в 2 играх Лиги чемпионов.