«Наполи» готов начать переговоры с защитником Кимом Мин Джэ по новому контракту

«Наполи» хочет в ближайшее время продлить контракт с защитником Кимом Мин Джэ, сообщает журналист Николо Скира.

Неаполитанцы готовы начать переговоры с 26-летним корейцем по новому соглашению.

По действующему договору Кима Мин Джэ с «Наполи» следующим летом у защитника активируется сумма отступных в размере 50 миллионов евро. Чтобы удалить этот пункт в контракте, неаполитанцы хотят перезаключить договор с корейцем.

В нынешнем сезоне Ким Мин Джэ провел в серии А 14 матчей и забил 2 гола.

В составе сборной Кореи он провел 3 полных матча на ЧМ-2022 в Катаре.