«Наполи» готов потратить зимой на трансферы 50 миллионов евро, чтобы удержать Конте

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис выделит минимум 50 миллионов евро на зимние трансферы, чтобы убедить главного тренера Антонио Конте остаться на своем посту, сообщает Sportmediaset.

10 ноября журналист Маттео Моретто сообщил о встрече 56-летнего итальянца с руководством клуба, на которой будет обсуждаться его возможный уход.

На прошлой неделе Конте намекнул, что может уйти из клуба, что вызвало резонанс в СМИ. Тренер признал, что «не способен передавать свою энергию» игрокам.

После 11 туров «Наполи» с 22 очками занимает 4-е место в турнирной таблице Серии А.