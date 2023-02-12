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Италия

Сегодня, 19:08

«Наполи» готов удвоить зарплату Кварацхелии по новому контракту

Иван Шитик
Корреспондент
Хвича Кварацхелия.
Фото Reuters
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«Наполи» готов переподписать контракт с полузащитником Хвичей Кварацхелия на улучшенных условиях, утверждает La Gazzetta dello Sport.

«Наполи» готовы удвоить его зарплату — с 1,2 миллиона евро до 2,5 миллиона — с продлением контракта до 2028-го.

Действующий контракт 21-летнего грузинского вингера с неаполитанским клубом рассчитан до 2027 года.

У Кварацхелдии 8 голов и 9 результативных передач в 17 играх — он лучший ассистент турнира на данный момент, а по системе «гол+пас» уступает лишь нападающему «Наполи» Осимхену — 17 очков против 19.

Хвича Кварацхелия
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