«Наполи» хочет купить форварда Луиса Энрике

Сегодня, 09:27
Руководство «Наполи» заинтересовано в покупке нападающего «Бетиса» Луиса Энрике, пиешт Marca.
В клубе провели собрание заинтересованных сторон, на котором обсуждался возможный трансфер футболиста и поиске денег на его покупку.
Главный тренер клуба Лучано Спаллетти лично следит за развитием ситуации.
Энрике играет в «Бетисе» с лета 2022 года. За это время он провел 10 матчей за команду.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования