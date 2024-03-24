«Наполи» хочет назначить Итальяно главным тренером клуба по окончании сезона

Руководство «Наполи» определилось с кандидатами на пост главного тренера клуба, сообщает Calciomercato.

По информации источника, в качестве основного варианта неаполитанцы рассматривают наставника «Фиорентины» Винченцо Итальяно. Помимо 46-летнего специалиста, команду ближайшим летом могут возглавить Раффаэле Палладино («Монца») и Франческо Фариоли («Ницца»).

После 29 сыгранных туров «Наполи» занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 45 очков.

В данный момент главным тренером неаполитанского клуба является Франческо Кольцона, контракт с которым рассчитан до 30 июня 2024 года.