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Италия

24 марта, 16:46

«Наполи» хочет получить 110-130 миллионов евро от продажи Осимхена

Ана Горшкова
Корреспондент
Виктор Осимхен.
Фото Reuters
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Стало известно, сколько «Наполи» хочет получить от продажи нападающего команды Виктора Осимхена.

Как сообщает La Gazzetta dello Spor, клуб хочет выручить за игрока 110-130 миллионов евро. На замену 25-летнему футболисту неаполитанцы могут подписать 22-летнего форварда «Фейеноорда» Сантьяго Хименеса, который оценивается в 50 миллионов евро.

Также, по данным источника, «Наполи» интересуется Джонатаном Дэвидом из «Лилля». Его контракт истекает в 2025 году, в связи с чем его можно было бы купить по более выгодной цене.

В текущем сезоне Осимхен провел 24 матча за неаполитанцев во всех турнирах, забил 13 мячей и отдал 4 голевые передачи. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 110 миллионов евро.

Виктор Осимхен
ФК Наполи
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